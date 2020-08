Belen Rodriguez slaccia il reggiseno: lo scatto dal petto in giù è clamoroso

29 agosto 2020 a

La sensualità di Belen Rodriguez non conosce limiti. La showgirl argentina è in vacanza con la sorella Cecilia: un modo per scordare i rispettivi uomini? Per entrambe questa estate è stata parecchio turbolenta: prima la separazione di Belen da Stefano De Martino e tutto il gossip che ne è susseguito, poi il litigio con conseguente fine della storia tra Cecilia e Ignazio Moser, che pure sembravano andare avanti insieme a gonfie vele fino a poco fa. Le due insieme appaiono molto sorridenti e rilassate: la famiglia è il modo migliore per lasciarsi alle spalle momenti difficili e ripartire. Intanto Belen continua a lavorare con i suoi post sponsorizzati che sono sempre notevoli: qualche giorno fa aveva pubblicato una foto in intimo in cui faceva il gesto di abbassarsi i pantaloni. Stavolta l'argentina è ritratta in intimo nero e con il reggiseno slacciato come se lo stesse togliendo mentre viene effettuato lo scatto. Inutile dire che in poche ore la Rodriguez ha superato i centomila mi piace e raccolto una marea di apprezzamenti per il fisico fuori categoria.

