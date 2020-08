Anna Tatangelo, terremoto acquatico: emerge così, un lato B non adatto ai deboli di cuore

30 agosto 2020 a

a

a

“Ultimi giorni di relax e poi si riparte”. Anna Tatangelo sta per finire le vacanze e tornare in studio per sfornare un nuovo singolo. È lei stessa ad annunciarlo dopo il grande successo di Guapo, che su YouTube ha già superato i sette milioni di ascolti. La 33enne ha condiviso sui social uno scatto a dir poco mozzafiato, che ben si sposa con la sua nuova vita da single e soprattutto con il nuovo stile che l’ha resa ancor più misteriosa ed affascinante. Inginocchiata nell’acqua della piscina, la Tatangelo è ritratta mentre si tocca i capelli bagnati con una mano: indossa un costume intero particolarmente sgambato, ma a catturare l’attenzione è soprattutto il lato B, con le curve giunoniche che spuntano dall’acqua.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.