Barbara D'Urso, il risveglio senza trucco: spiazza tutti, a 63 anni è ancora così

“Svegliarsi a Milano”, scrive Barbara d’Urso a corredo dell’ultima foto condivisa con i quasi tre milioni di fan che la seguono quotidianamente su Instagram. Stavolta nessuno scatto particolarmente avvenente o provocante: la 63enne conduttrice televisiva si mostra senza trucco, ed è comunque uno spettacolo, anche perché il décolleté non cambia mai ed è sempre un belvedere. “Di nuovo qui”, aveva invece scritto nella giornata di domenica, che era stata quella del ritorno a lavoro dopo qualche settimana di vacanza trascorsa in giro per l’Italia. La d’Urso tornerà con Pomeriggio 5 a partire dal 7 settembre, dopodiché riprenderà anche il solito Live della domenica: come sempre non mancheranno cronaca, approfondimenti e gossip.

