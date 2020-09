Gemma Galgani e il ritocchino, Karina Cascella durissima: "Cosa dovrebbe imparare a una certa età"

Francesco Fredella 01 settembre 2020 a





Non solo Tina Cipollari. Adesso contro Gemma Galani arriva pure Karina Cascella, che mette in riga la Dama settantenne. L’influencer viene interpellata dai follower e parla dei presunti ritocchini a cui si sarebbe sottoposta Gemma. Secondo Karina la Galgani dovrebbe iniziare a rendersi conto della propria età: un modo per attaccare, senza mezze misure, l’idea del ricorso al lifting. Che a quanto pare è una delle novità più attese di Uomini e donne (la prima puntata andrà in onda lunedì 7 settembre). In studio, secondo le prime anticipazioni, tornerà Nicola Vivarelli: ci sarà uno scontro di fuoco con il toyboy mollato da Gemma. Che, però, ha preso un’altra strada. Adesso fa l’influencer. Provare per credere. Ma questa è un’altra storia. La Cascella, a proposito di situazioni sentimentali, rincara la dose: "Nel caso dovrebbe anche imparare a stare da sola".

