Sara Croce, lo scatto in bikini dal basso è sconvolgente: “Più che Bonas”, roba vietata ai minori

02 settembre 2020 a

a

a

Sara Croce è una delle regine di questa strana estate, in cui la giovane modella ha visto crescere a dismisura la sua popolarità con una serie di scatti non adatti ai deboli di cuore. Dopo essere stata scelta come Madre Natura per Ciao Darwin, la Croce è diventata ancora più conosciuta come Bonas di Avanti un altro, sempre sotto la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. Ora la modella ha lasciato tutti i fan a bocca aperta con una foto in costume di sconvolgente avvenenza ed eleganza: ritratta a bordo di una barca, la Croce è presa dal basso mentre indossa un bikini bianco che esalta il suo fisico a dir poco statuario.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.