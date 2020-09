Melita Toniolo, il micro completino intimo è da capogiro: "Ti serve un avvocato?", il dettaglio sull'ambiente

03 settembre 2020 a

Melita Toniolo continua a far strage di cuori anche su Instagram, dove si è reinventata influencer con oltre un milione di persone che la seguono assiduamente. L’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso uno scatto che non passa certamente inosservato: lei è ritratta in un micro completino intimo rosa che esalta il suo fisico scolpito. Inoltre non è passato inosservato il dettaglio “ambientale”: la Toniolo si trova in una stanza che assomiglia un po’ ad una cella, e infatti non sono mancate le battute maliziose come “ti serve un avvocato?”. Ma soprattutto Melita ha ricevuto una valanga di complimenti: e non potrebbe essere altrimenti perché il “panorama” mostrato nella foto è davvero notevole.

