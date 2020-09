Belen Rodriguez, terremoto acquatico: emerge il lato B ed è nudo integrale, la mano non basta...

04 settembre 2020 a

Belen Rodriguez non passa mai di moda. La sua bellezza è ammaliante, così come la sua capacità di essere provocante con un certo stile e non in maniera volgare. L’ultimo scatto condiviso con i suoi 10 milioni di seguaci su Instagram è davvero da capogiro: la showgirl argentina è ritratta in piscina senza veli. Testa alta, occhi chiusi con un’espressione sognante e solo una mano a coprire le “grazie” di Belen, con tanto di lato B che si intravede emergendo dall’acqua. Un vero e proprio terremoto acquatico, quello della Rodriguez, le cui meraviglie non sono passate di certo inosservate: in poche ore ha conquistato oltre 150mila “like” e centinaia di commenti di fan adoranti.

