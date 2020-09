Stefano De Martino, addio Belen: nuovo flirt? Beccato in barca con la "fiamma mora": foto inequivocabili

04 settembre 2020 a

Ha sempre negato ogni flirt, Stefano De Martino, da quello con Alessia Marcuzzi, che avrebbe scatenato la rottura con Belen Rodriguez, a quelli sussurrati con bellezze conosciute a Made in Sud. Ma questa volta la paparazzata di Gente sembra "inchiodarlo". L'ex ballerino di Amici, oggi apprezzato conduttore Rai, è stato pizzicato in barca con la bella Fortuna, giovane campana con cui avrebbe trascorso qualche giorno insieme nelle acque vicino a Napoli. Scherzi, risate, evidente complicità per i due, in costume da bagno.

Dopo aver partecipato insieme a una festa sulla costiera sorrentina, spiega il settimanale, i due si sarebbero ritirati lontani da occhi indiscreti (ma non dai fotografi, evidentemente) in barca. Al mattino l'ex di Belen avrebbe fatto il galante padrone di casa, offrendo all'amica caffè e brioche. A pranzo, botta di mondanità al ristorante Conca del Sogno di Nerano, tappa molto romantica, e poi pomeriggio nuovamente di relax tra sole e tuffi. Così nasce un amore?

