Vladimir Luxuria, pazzesco: chi è il suo nuovo uomo vip, ha soltanto 31 anni

Roberto Alessi 06 settembre 2020 a

a

a

La "strana coppia" di questa settimana è quella formata da Vladimir Luxuria, 55 anni, e l'ex ballerino di Amici (il programma condotto da Maria De Filippi su Canale, 5, ndr) Gennaro Siciliano, 31 anni. I due, come l'ex parlamentare mi ha raccontato si sono incrociati sulla costiera amalfitana. «Ora non posso dire di sposarmi, però». Il digiuno s' è interrotto. Non ci inviterà al pranzo di nozze, ma almeno l'appetito s'è quietato.

Amore trans in Parlamento: "Mi chiamava sempre con l'interfono e...". Luxuria sputt***a l'onorevole, dettagli piccantissimi

Vladimir Luxuria in bikini, la trans più famosa d'Italia conquista tutti: "Ammazza che fisico" | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.