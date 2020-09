Claudia Ruggeri, la Bonas di Avanti un altro coperta solo da un asciugamano (in testa): bagno bollente a Cortina

07 settembre 2020 a

a

a

"Maltempo fuori relax in camera". Claudia Ruggeri si è regalata un weekend "rinfrescante" a Cortina d'Ampezzo ma rischia di mandare in frantumi la colonnina del termometro del bagno. La Bonas di Avanti un altro, ormai spalla fissa di Paolo Bonolis anche a Ciao Darwin (e non solo perché è la cognata del conduttore di Mediaset, avendo sposato il fratello di Sonia Bruganelli) si lascia fotografare con posa maliziosa (stemperata però da un sorriso contagioso) sul davanzale della finestra.

"Va bene così". Claudia Ruggeri? Sotto tacco 12 e là sopra... Uno tsunami erotico: entra la Bonas, si girano tutti | Guarda

A "coprirla" solo un asciugamano d'ordinanza in testa e un ridottissimo due pezzi. Fuori pioverà, ma nel cuore dei fan si scatena la più torrida delle passioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.