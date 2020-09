Belen Rodriguez e il suo nuovo uomo, "paparazzi bruciati": clamoroso sfregio a Stefano De Martino

07 settembre 2020 a

a

a

Paparazzi spiazzati. Belen Rodriguez non nasconde più la sua storia con Antonino Spinalbese, l'hairstylist che l'aveva raggiunta a Ibiza. Ed è la stessa showgirl argentina a "bruciare" gli esperti di gossip pubblicando sulle proprie Instagram Stories un breve estratto dell a sua serata con gli amici in compagna della sua nuova fiamma. Nessuno "strillo", nessun clamore: Belen, dall'altra parte del tavolo, riprende Antonino taggandolo. Per i più maliziosi, e aggiornati, si tratterebbe di una piccola vendetta nei confronti del suo ex Stefano De Martino, pizzicato negli ultimi giorni a Napoli in atteggiamenti molto intimi con una bella e procace mora in barca.

Belen, prendi questa. De Martino beccato al mare con questa "bomba mora": foto inequivocabili. Toh, chi è lei | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.