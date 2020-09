Chiara Ferragni, "il look della domenica": spaziale, body scollatissimo in un "fuori tutto" d'autore

07 settembre 2020 a

Domenica infuocata per Chiara Ferragni, che sfoggia quello che definisce il suo "sunday look", il look della domenica appunto, in una serie di scatti postati su Instagram. Si tratta di una serie di fotografie con cui promuove un marchio di gioielli, nel dettaglio una catenina. Ed è proprio su quella catenina che si concentrano le attenzioni dei fan dell'influencer. Il punto è che Chiara Ferragni, con sorriso sornione, si fa ritrarre in primissimo piano, indosso un body nero, strizzatissimo e soprattutto molto scollato. Il risultato? A farla da padrone sono le forme dei suoi seni, impreziosite proprio dalla "cascata" di gioielli e catenine. Foto davvero sexy, che hanno intercettato il plauso unanime di tutti i suoi fan. Meravigliosa.

