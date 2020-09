Giulia De Lellis, i suoi brufoli al centro della scena. Piovono critiche nei suoi confronti

08 settembre 2020 a

Si è parlato tanto di lei al Festival del Cinema di Venezia, non per il il suo lavoro o il suo vestito, ma per i brufoli. Stiamo parlando di Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, influencer su Instagram con quasi 5 milioni di follower. Secondo diversi siti e quotidiani la De Lellis, mostrandosi con l'acne sul red carpet, è riuscita a lanciare un fortissimo messaggio #skinpositive a tante giovani donne.

Ospite a Oggi è un altro giorno, trasmissione condotta dalla giornalista Sara Bortone su Rai 1, l'influencer romana è stata criticata da Costanza Rizzacasa d’Orsogna, firma del Corriere della Sera, e dalla scrittrice Ester Viola. Secondo la giornalista del Corriere, le giovani che hanno bisogno di superare le proprie paure estetiche avrebbero bisogno di altri modelli: "Se da casa una ragazza vede che il massimo dell’imperfezione sono i brufoli di De Lellis e le finte smagliature della Ferragni non passa un messaggio corretto”. Della stessa opinione Ester Viola, che ha indirizzato una pesante stoccata nei confronti dell'ex volto di U&d: "Body positive con un guancia un po’ imperfetta? Facciamo passare altri messaggi”.

