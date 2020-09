Ballando con le stelle, bomba di Dagospia su Elisa Isoardi e Todaro: "Flirt di cartone", la voce che imbarazza la Rai

11 settembre 2020 a

a

a

Stanno per debuttare insieme a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci presto in onda in prima serata il sabato sera su Rai 1. Si parla di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro (la prima ora deve fare i conti con un infortunio muscolare che non dovrebbe però comprometterne l'esordio a Ballando). E i due, negli ultimi giorni, sono stati visti spesso insieme, paparazzati anche in atteggiamenti piuttosto intimi, ma hanno smentito il flirt. In particolare, le immagini sono state pubblicate da Diva e Donna. E su quegli scatti, Dagospia nutre qualche malizioso sospetto. "Allusioni a un flirt, feeling, passeggiate a favor di paparazzo - premette il sito -. Entrambi single e liberi di frequentarsi, si sa che poi il ballo può far scattare la scintilla. Magari sboccerà l'amore a Ballando con le stelle ma per ora il flirt è di cartone, utile a lanciare la nuova edizione del programma il cui debutto è fissato per sabato 19 settembre", taglia corto Dagospia. Insomma, si tratterebbe di un presunto flirt montato ad-hoc. Staremo a vedere...

"Sì, tra di noi c'è". Elisa Isoardi smascherata dal "suo" Raimondo Todaro? Fermi tutti

Elisa Isoardi, la fucilata di Maurizio Costanzo contro la Rai: "Sa fare il proprio lavoro. Dunque..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.