Selvaggia Lucarelli, replica alla Mosetti con querela: "Ho denunciato la romana che faceva Non è la Rai..."

Selvaggia Lucarelli avrebbe denunciato Antonella Mosetti rea di aver realizzato un video “insultante in maniera indecente” nei suoi confronti. L'argomento è l’ipocrisia di alcuni vip che sono stati trovati positivi al Covid-19, fra cui proprio la Mosetti, colpevole secondo la Lucarelli di aver fatto la morale sull’indossare la mascherina quando in realtà in più occasioni mondane non l’avrebbe messa, beccandosi appunto il virus.

“I personaggi noti avrebbero dovuto essere dei modelli, non è che ora cercando di essere un monito educativo te la cavi, eh. […] dopo 35 mila morti non sei più un monito, ma sei uno che ha sbagliato. Dovrebbero stare zitti piuttosto che lanciare messaggi e cercare di pontificare”. Antonella Mosetti a questo commento ha risposto in maniera piccata dando alla Lucarelli (seppur senza mai citarla apertamente) della “giornalaia”. “Ho denunciato solo la romana che faceva Non è la Rai per un video insultante in maniera indecente che poi è stato cancellato a seguito di una mia diffida”, ha detto poi Selvaggia Lucarelli

