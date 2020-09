Mara Venier, Domenica In ritorna insieme al passato con Jerry Calà: "Urlavo, ti taglio l'uccello"

13 settembre 2020 a

a

a

A quasi 70 anni e nel giorno del ritorno di Domenica In, Mara Venier si "svela" al Fatto quotidiano in un'intervista tra passato e presente. "Se a 50 anni vedevo una settantenne pensavo 'oddio, è vecchia'", scherza Zia Mara, ch continua a sentirsi "una ragazza hippy. Eterna hippy. Figlia dei fiori", catapultata dal Veneto a Roma giovanissima "in mezzo a un giro di persone alternative, surreali, artisti non solo nell'apparenza, e con una visione del mondo mai scontata".

"Il format sono io": Mara Venier rivela il pesantissimo "no" incassato dai vertici Rai

Pochi sanno però che la Mara che ha fatto fumare una canna a sua madre, da mamma è stata l'esatto opposto. "Fa tutta la ye ye - spiegava sua figlia Elisabetta Ferracini -, in realtà è tradizionalista e religiosa". "È vero - conferma lei -. Soprattutto nei confronti dei figli: ogni volta che Elisabetta usciva con qualcuno, mi piazzavo in finestra con Jerry (Jerry Calà, suo compagno all'epoca, ndr) e poi aspettavamo che tornasse; (sorride) quando usciva dal terzo piano urlavo al malcapitato: 'Senta, si comporti bene, me la riporti presto, altrimenti le taglio l'uccello'. Dopo un po' di tempo, vista la mia reiterazione, ha iniziato a lasciare i corteggiatori dietro l'angolo del palazzo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.