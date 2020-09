Flavio Briatore guarito dal coronavirus: dopo il tampone, la fuga-lampo. Clamoroso: dove si è fatto beccare

13 settembre 2020 a

Guarito dal coronavirus, Flavio Briatore torna alla "sua vita". Il manager del Billionaire, risultato negativo al tampone per la seconda volta di seguito, è potuto "evadere" dalla prigione dorata in cui ha vissuto per 14 giorni l'isolamento imposto dopo le dimissioni dall'ospedale San Raffaele. L'appartamento milanese della sua amica Daniela Santanchè l'ha coccolato, ma non è la sua casa.

E così Briatore ha preso armi e bagagli e si è trasferito con un viaggio-lampo nell'amata Montecarlo. Non è tempo di restare chiusi tra quattro mura, però, nonostante anche Oltralpe l'emergenza epidemia sia all'ordine del giorno (anche più che in Italia). E così Flavio si è divertito a riprendere la sua passeggiata nel Principato con il telefonino e pubblicare tutto su Instagram. Piccolo dettaglio: dopo i suoi guai di salute (passare da una sospetta prostatite a un Covid dichiarato non è cosa da poco) ora indossa rigorosamente la mascherina. La dolce vita può essere anche così.

