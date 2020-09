Patrizia De Blanck e Ilary Blasi, Grande Fratello Vip al veleno: "Me l'avevano offerto, ma con lei manco morta"

18 settembre 2020 a

Ne ha per tutti, Patrizia De Blanck, anche per Ilary Blasi. La Contessa sta dando spettacolo al Grande Fratello Vip: fumantina e sincera a tal punto a risultare brutale, ha confessato ai coinquilini cosa pensa di alcuni vip. Si parte con Maria Teresa Ruta, che entrerà in gioco questa sera insieme alla figlia Gloria: "Per carità! Una rompi cogli***! Ora non so se è cambiata in questi anni, ma quando ha fatto l’Isola dei Famosi con mia figlia Giada era proprio così".

E dopo aver randellato Alba Parietti ("Una stron*a! Il figlio è carino, ma lei ha qualcosa che non mi piace"), ecco le parole di fuoco nei confronti dell Blasi: "Erano anni che mi chiedevano di fare il Grande Fratello ma con Ilary Blasi rispondevo 'ma non ci penso proprio, manco morta'. Mentre quest’anno ho accettato perché me lo ha chiesto Alfonso (Alfonso Signorini, ndr) che siamo molto amici".

