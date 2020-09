Verissimo, Alessia Marcuzzi vuota il sacco: "Come è nata la voce su me e De Martino", ora si capisce tutto

19 settembre 2020 a

"Ora ci rido, ma quelle voci, assolutamente false, mi hanno fatto davvero male". A parlare a Verissimo è la conduttrice Alessia Marcuzzi, protagonista indiscussa delle cronache di gossip di quest'estate per via della presunta relazione con il ballerino ed ex compagno di Belen Rodriguez, Stefano De Martino.

Ospite di Silvia Toffanin su Canale 5, la Marcuzzi ha spiegato che tutto è nato da un fiore che aveva pubblicato sui social per ricordare Nadia Toffa, ma siccome anche De Martino un mese prima aveva pubblicato lo stesso fiore, si è iniziato a pensare che tra i due ci fosse qualcosa. "E' tutto molto assurdo, io sono una donna felicemente sposata, ho una bella famiglia allargata e so che questo è il prezzo da pagare quando si è sotto i riflettori. Non è la prima volta che mi succede, ma siccome sono voci infondate ormai ci rido su", ha chiarito la conduttrice. Le voci erano diventate sempre più insistenti anche perché il marito Paolo era scomparso dai suoi social: "Era andato a casa della nonna. Questo forse ha alimentato le malignità, che sui social ci sono sempre".

Alessia Marcuzzi poi ha detto che le malignità non nascono solo a causa dei social, ma anche per via dei giornali: "L'esempio è quello di Aurora Ramazzotti prima e di Chanel Totti poi. Anche Nadia Toffa ha avuto a che fare con l'odio sui social, eppure lei era una persona bellissima e vera", ha concluso la Marcuzzi.

