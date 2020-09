Sabrina Salerno, maglietta fradicia e il nudo di fatto è integrale: la foto in cui si vede tutto

22 settembre 2020 a

a

a

E allora è un vizio. Anzi, sicuramente è un vizio. E di che vizio si parla? Presto detto: pubblicare foto provocanti, esagerate, spinte. Il vizio è quello di Sabrina Salerno, che ci ha tenuto compagnia per tutta l'estate con una serie di immagini mozzafiato, in cui la showgirl, 52 anni, sfoggia un fisico stellare, quasi irreale considerato il fatto che non è una teenager. Ed eccoci all'ultimo scatto. "Bye bye summer", ciao ciao estate, scrive su Instagram mentre su tutta Italia inizia a piovere. Nessun problema, a riscaldarci ci pensa lei. La Salerno, l'estate, la saluta con le gambe immerse in mare fino al ginocchio, indosso una magliettina bianca aderentissima. E, soprattutto, fradicia. Il risultato? Quello che potete vedere qui sotto: si potrebbe quasi parlare di nudo integrale, se non fosse per gli slip, ben visibili sotto alla magliettina inzuppata.

Bagno in mare con vestito bianco e fradicio? Si vede tutto: le trasparenze (pazzesche) di Sabrina Salerno | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.