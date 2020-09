Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: "Gelosa?", la reazione alla foto di Briatore con Naomi Campbell

Francesco Fredella 28 settembre 2020 a

“Non sono gelosa di Naomi Campbell”. Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci non rosica per l’incontro tra Flavio Briatore e una delle sue più famose ex compagne. La Gregoraci si scompone appena Alfonso Signorini le dice che il suo ex si trova a Montecarlo con la top model. I due, lo ricordiamo, hanno avuto una storia insieme anni fa. E tra la Elisabetta e Naomi non scorre buon sangue. Ora, però, sarebbe tutto risolto nel migliore dei modi. “Non so come mi vedano da fuori, ma ormai ho preso la mia strada. Uno stradone”, racconta a Signorini. Che coglie la palla al balzo: “Percorrila”. Come dire: riempici di gossip. Il riferimento a Pierpaolo Pretelli è latente, ma si avverte. Lui, poco prima, le dice: “Ho voglia di baciarti”. E tutti attendono il primo passo.

