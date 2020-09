Grande Fratello Vip, il veleno di Antonella Elia su Adriana Volpe: "Amica fasulla. Quando dietro le quinte..."

Francesco Fredella 29 settembre 2020 a

Adesso Antonella Elia “pizzica” Adriana Volpe, ex concorrente del Grande Fratello vip nella passata edizione. “Fuori dal GF una volta le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semipermanente per le unghie. Non mi ha mai risposto”. Poi dice di averla chiamata per organizzare un incontro, ma lei non avrebbe mai accettato. Così, la Elia - che siede tra gli opinionisti del Grande Fratello Vip - rincara la dose: “L’amicizia è una cosa seria. Mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi dietro le quinte sparlano di te. Ma Antonella usa parole di elogio nei confronti di Manila Nazzaro (con lei, lo ricordiamo, ha partecipato a Temptation island vip).”Al telefono mi risponde”, chiosa.

Il vero rebus resta legato alla faccenda Antonella- Pietro: com’è finita? Lui, a Temptation, aveva fatto a pezzi verbalmente la Elia. Che non ha mandato giù il boccone amaro. Quindi, dopo un po’ di settimane, sarebbe tornato il sereno. Ma lei precisa: “E’ ancora in punizione”.

