Pomeriggio 5, "la verità? Ecco perché Elisabetta Gregoraci ha sposato Briatore": testimonianza da brividi del re del gossip

29 settembre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci sotto assedio. E non poteva essere altrimenti dopo quanto detto circa l'addio a Flavio Briatore nel corso del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Parole pesantissime, quelle della showgirl, che ha parlato di una vita di rinunce e di sacrifici per stargli accanto, una vita di "no" a opportunità televisive e alle amiche più strette. E delle parole della Gregoraci se ne è parlato a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso, nella puntata di martedì 29 settembre. E la showgirl ha dovuto incassare dei veri e propri siluri. In primis il paparazzo Marcello Sorge, secondo cui dietro l'addio a mister Billionaire ci sarebbe di fatto un tradimento di lei. Ma, soprattutto, quanto detto da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, il quale ha annunciato uno scoop: "Sul mio giornale, uscirà un'intervista a un testimone secondo il quale Elisabetta Gregoraci non si sarebbe sposata per amore con Briatore, ma perché era Briatore". Insomma, un matrimonio di comodo. "Il flirt che ora sta nascendo con Pierpaolo Pretelli mi sembra autentico. Bisogna vedere come andrà fuori dalla Casa", ha concluso Signoretti.

Striscia la Notizia, domanda sbagliata a Flavio Briatore: "Elisabetta Gregoraci?", quattro parole per distruggerla

"Gregoraci leader. Briatore? Reazione pazzesca": Gf Vip, Michele Cucuzza bastona mister Billionaire

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.