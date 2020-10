Gabriel Garko a Verissimo, le gole profonde di Dagospia sul "Segreto di Pulcinella": "Aveva bisogno di 60mila euro"

02 ottobre 2020 a

Dagospia sgancia un'altra bomba su Gabriel Garko. Il coming out definitivo, dopo l'antipasto al Grande Fratello Vip una settimana fa in una delle puntate più chiacchierate nella storia del reality, avverrà nel "consono" salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, come annunciato da Alfonso Signorini. Ma secondo le gole profonde di Roberto D'Agostino, la convenienza sarà anche economica:

"È gay. Il fidanzamento? Una copertura". Adua bisbiglia ma si sente tutto: pazzesca bomba sul vip. E adesso?

"Garko aveva bisogno di 60mila euro per farli ammettere di essere gay", scrive malizioso annunciando "la seconda parte del Segreto di Pulcinella". Dalle prime anticipazioni, la confessione sarà decisamente dolorosa. Con il suo primo amore, Riccardo, la storia è durata 11 anni ma alla fine, spiega l'attore, "sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio. Il sistema te lo impone".

