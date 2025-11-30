Verissimo, Diego Dalla Palma spiazza la Toffanin: "Morte programmata"

"La vecchiaia è la peggior malattia. Io ho programmato la mia morte, non voglio arrivare a 80 anni": Diego Dalla Palma lo ha detto nello studio di Verissimo su Canale 5, spiazzando la conduttrice Silvia Toffanin. Per lui, infatti, la vecchiaia è "un'umiliazione". Poi ha precisato: "Io sto bene, non ho alcun male incurabile. La morte è sempre considerata come una cosa orrenda, viene vista come una dea vestita di nero che porta disgrazie, ma non è così". Dopodiché ha ammesso di essere costretto a giustificare ogni giorno la sua scelta da quando l'ha resa pubblica.

Di fronte allo sconcerto della padrona di casa, lo stilista ha ribadito: "Io ho fatto la mia scelta, ne sono convinto. Questo è il modo di vivere, io non sono stanco di vivere, sono solo preoccupato dell'aspetto più brutto della mia vita futura: la vecchiaia". Dietro alla sua scelta ci sarebbe il dolore legato alla scomparsa dei suoi genitori: "Io quel calvario non lo voglio affrontare", ha spiegato.