Lory Del Santo a Live Non è la D'Urso: "Mi disse, a letto si blocca". Dettagli a luci rosse su Gabriel Garko e Manuela Arcuri

05 ottobre 2020 a

E si continua a parlare di Gabriel Garko, dopo il suo coming out prima al Grande Fratello Vip e poi a Verissimo. Adesso, al Live Non è la D'Urso, a svelare una verità choc è Lory Del Santo. Che dice, durante la diretta: "Una volta, in un bagno, incontrai Manuela Arcuri. All’epoca era fidanzata con Garko. Le chiesi com’era stare con lui. Mi rispose che a letto si bloccava".

I due attori ebbero una chiacchieratissima storia nel 2009 sul set de Il peccato e la vergogna, fiction di grande successo di Canale5. Ma le parole di Lory Del Santo, adesso, potrebbero accendere una nuova polemica. Risponderà la Arcuri?

