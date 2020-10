Francesco Oppini e Dayane Mello a letto al Grande Fratello Vip. Alba Parietti nel panico: "Fategli vedere i video"

05 ottobre 2020 a

La preoccupazione di mamma Alba Parietti. Al Grande Fratello Vip - il reality di Alfonso Signorini su Canale 5 - fa scalpore l'amicizia molto intima tra la modella brasiliana Dayane Mello e Francesco Oppini, figlio di Alba e Franco Oppini. Piccolo particolare: il ragazzo, fuori dalla casa, è felicemente fidanzato e proprio per questo la Parietti non ci sta. "Trovo che Francesco dovrebbe sapere ciò che dice Dayane alle sue spalle - scrive in una Story su Instagram, riferendosi alle voci di 'avvicinamenti' messi in giro dalla stessa Dayane -. Grande Fratello gli fai vedere il video del suo confessionale? Grazie".









Oppini, assicura cuore di mamma, "ama Cristina. Francesco è leale e vede in Dayane un’amica sincera e naif non vede in lei alcuna malizia". Da venerdì sera, tra Dayane e Francesco ci sarebbe stata una accelerazione, con la Mello che ha provato a "sloggiare" Tommaso Zorzi per dormire nello stesso letto con Oppini, decisivo l'intervento degli autori che hanno riportato l'ordine nella casa.

