Antonella Elia e Pietro delle Piane: "Ci stiamo frequentando di nuovo ma in modo diverso"

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati a frequentarsi dopo la rottura a Temptation Island. Lo ha rivelato la showgirl in un'intervista al settimanale Confidenze. Adesso, però, il rapporto tra i due è molto diverso, tant'è che l'opinionista del GfVip non ha rimesso al dito l’anello che Pietro le aveva regalato prima di partire per l'isola delle tentazioni. "Ci stiamo frequentando di nuovo ma in modo diverso. Non so cosa succederà, ma se torneremo assieme sarà in un altro modo - ha spiegato Antonella Elia -. Lui sta facendo di tutto per riconquistarmi e la nostra storia è come se ricominciasse da capo. Visto che ho sofferto, mi deve dimostrare che è cambiato. Ammetto che Pietro esercita su di me un fascino irresistibile. Se lo guardo negli occhi mi incanto". Già qualche settimana fa, in realtà, la showgirl aveva dichiarato pubblicamente il proprio amore per Delle Piane in una diretta del Grande Fratello Vip. Antonella poi ha ammesso di essere dispiaciuta per non aver creato una famiglia, ma ha anche detto di non aver mai avuto un istinto materno spiccato. E per questo ha preferito concentrarsi sulla carriera, iniziata negli anni '80 come protagonista di spot pubblicitari.

