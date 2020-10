Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, gelo al Grande Fratello Vip. Pupo: "Tanto fuori non vi vedrete più"

06 ottobre 2020 a

Gelo in diretta al Grande Fratello Vip per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. La coppia-non coppia più chiacchierata della casa sta affrontando ore tese, prima con un confronto tra i due (con scenata di gelosia dell'ex velino di Striscia la notizia maldigerita dalla showgirl calabrese) poi soprattutto con la lettera al veleno che Flavio Briatore ha inviato ad Alfonso Signorini, accolta da una Gregoraci in lacrime per la rabbia. Ad aggiungere il carico ci ha pensato Pupo, opinionista in studio insieme ad Antonella Elia, che nel tentativo di rendere più distesa la situazione ha peggiorato le cose.

"Non ho consigli - ha spiegato ai due concorrenti -, tranne vivetevela lì dentro. Anche perché fuori non vi vedrete più". Una frase che ha lasciato interdetti tutti, con l'amarezza evidente sul volto di Pretelli, il più "preso" dei due. "Capisco i timori che riguardano tuo figlio - ha aggiunto la Elia, riferendosi al figlio di Elisabetta e Briatore, Nathan Falco -, ma vedendovi da fuori posso dirvi che siete davvero carini. Quindi, Elisabetta, molla gli ormeggi". Basterà per assicurare un futuro di gossip e share alle stelle al reality di casa Mediaset?

