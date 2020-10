Avanti un altro, la foto da censura di Francesca Brambilla: "Cosa vi manca di più?", la Bonas ve lo chiede così

15 ottobre 2020 a

a

a

Ancora uno scatto supersexy per Francesca Brambilla, la Bonas di Avanti un altro - il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 - , si lascia fotografare a bordo piscina con un bikini succinto in tutta la sua sfolgorante bellezza. La giovane modella, giocando maliziosamente con i suoi fan, si chiede: "Che cosa vi manca più dell'estate", sapendo e conoscendo la risposta dei suoi tanti ammiratori social. La Brambilla, intanto, ha rivelato di essere tornata single ed è anche in procinto di lasciare la trasmissione che l'ha lanciata Avanti un altro che l’ha resa famosa negli ultimi anni. La foto in piscina infine è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso da una marea di like e commenti.

