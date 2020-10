Stefano Bettarini contro Pierpaolo Pretelli: "Il provolone del GF Vip, ecco cosa scriveva a Nicoletta Larini dopo Temptation. Mi si gonfia la vena del collo"

15 ottobre 2020 a

Non partecipa al Grande Fratello Vip, ma Stefano Bettarini potrebbe contribuire a far fuori uno dei protagonisti, Pierpaolo Pretelli. L'ex velino di Striscia la notizia da settimane è spasimante, ora attratto e ora respinto, di Elisabetta Gregoraci. Ma fuori dalla casa avrebbe anche fama di farfallone. E Bettarini, ospite di Casa Chi (lo spazio di Alfonso Signorini su Instagram), ha deciso di mostrare qualche prova a sostegno della tesi. Pretelli e l'ex marito di Simona Ventura si erano incontrati a Temptation Island Vip e proprio Pretelli, in versione tentatore, ci provò con la compagna di Stefano, la bella e giovanissima Nicoletta Larini anche al termine del reality sull'isola.

Bettarini non l'ha presa bene e oggi è arrivata la sua vendetta, mostrando in diretta sui social il messaggio che Pretelli aveva mandato a Nicoletta. "Quel tentatore lì, ce l’ho qui. Ho ancora la vena del collo gonfia", ha scherzato (ma non troppo) l'ex calciatore di Venezia e Fiorentina. Il messaggio? "Nico, come stai?". Sufficiente però a far ingelosire e arrabbiare Stefano, secondo cui in realtà Pierpaolo stava "sondando il terreno" per capire se ci fosse "trippa" con la Larini. "Che sia un mezzo provolone mi pare che nella Casa sia già stato dimostrato", è la sentenza di Bettarini.

