Francesco Oppini al Grande Fratello Vip: "Chiamo i legali". Lo scherzo di Zorzi degenera

Francesco Fredella 16 ottobre 2020

a

a

Solo uno scherzo. Niente di più. E nella casa del Grande Fratello Vip si ride ancora. Stavolta, però, l’influencer Tommao Zorzi fa infuriare Francesco Oppini, che perde il controllo (per la prima volta). Tutto accade di notte. Zorzi si dichiara a Oppini (che sbrocca). Maria Teresa Ruta e Guenda Goria si chiudono in camera con il ragazzo ridendo a crepapelle. Lui, la vittima dello scherzo atroce, resta senza fiato. Poi s’arrabbia: "Chiamo i legali". Ma nel mezzo della discussione finisce pure Elisabetta Gregoraci, accusata di aver retto il gioco. Per Oppini non si scherza su queste cose. Poi scatta l’abbraccio. E tutto Finisce così, all’improvviso. Storia chiusa. Ma quello scherza lascia il segno.

