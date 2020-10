Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini e il cubano Maykel? Troppa passione, indiscrezione-bomba: grosso guaio a casa della Duciona

17 ottobre 2020 a

C'è sintonia tra Alessandra Mussolini e il suo maestro di ballo Maykel Fonts. E non ne sarebbe contento il marito dell'ex parlamentare, Mauro Floriani. Durante le loro esibizioni a Ballando con le Stelle - il programma di Milly Carlucci su Rai 1 -, Mussolini e Fonts hanno dimostrato di avere un certo feeling, nonostante un significativo incidente di percorso: una gomitata che il maestro ha sferrato per sbaglio, colpendo in pieno viso la partner. Lei, però, si è presa tutta la colpa, dicendo di essersi messa nel posto sbagliato. Secondo un'indiscrezione del settimanale Nuovo, nei corridoi di Ballando con le stelle si vocifera che il marito di Alessandra Mussolini sarebbe geloso del ballerino cubano.

