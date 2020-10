Giulai Cavaglià, ex di Uomini e donne, contro Sole: "Ecco cos'ho trovato in tasca. Una delle tue zocc***e? Ti rovino"

Francesco Fredella 22 ottobre 2020 a

a

a

Ex contro ex. Botta e risposta di fuoco. Tra Giulia Cavaglià e il suo ex Francesco Sole succede di tutto. La colpa? Uno scontrino ritrovato in una sua giacca, che la ex protagonista di Uomini e donne aveva lasciato a casa di Francesco ai tempi della loro storia. "Vergognati", tuona sui social. "Se parlo io sei rovinato", continua l’ex corteggiatrice. “Sei agghiacciante, questo è solo l’inizio”: le accuse sono pesantissime.

Uomini e Donne, "ci hai provato con lui": prego? Accusa terrificante della Cipollari a Gemma Galgani

Silenzio assoluto da parte di Francesco Sole. Ma Giulia racconta di aver tentato più volte di recuperare i suoi vestiti a casa di Sole, senza riuscirci. Così, stanca della situazione, ha mandato suo padre. Ed ecco la sorpresa: uno scontrino in tasca che testimonierebbe il fatto che la sua giacca sia stata utilizzata da un’altra ragazza. "Qualcuna delle tur zocc***e", insinua la Cavaglià. Quindi parla di una prova agghiacciante contro Sole. Che non parla. Cala il gelo. E il gossip s’infiamma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.