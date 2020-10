Verissimo, il dramma in tv Andrea Damante: Giulia De Lellis e le corna piazzate dal suo "carissimo" amico"

23 ottobre 2020 a

"L'idea che Giulia De Lellis e Carlo siano stati insieme durante la nostra vacanza mi fa impazzire", questo lo sfogo dell'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin su Canale 5. E' la prima volta che l'influencer 30enne parla della fine della storia con la sua ex corteggiatrice. Qualche giorno fa, la De Lellis ha comunicato ai suoi follower che sta frequentando un altro ragazzo ed è così che la notizia è arrivata al suo ex. "Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa", ha raccontato Damante. Poi in trasmissione ha ammesso che il nuovo partner della sua precedente fidanzata sarebbe Carlo Beretta, erede dell'omonima fabbrica di armi e soprattutto uno dei suoi più cari amici. "Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante, ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici, evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima", ha confessato l'ex Uomini e Donne a una Toffanin incredula.

Ai follower del Dama non è sfuggito che l'influencer ha cancellato da Instagram tutte le foto che li immortalavano insieme: "Non volevo più vedere foto di lei e me dove c’era anche Carlo", ha spiegato Andrea. La conduttrice di Verissimo, poi, gli ha fatto una domanda su un ipotetico inizio di relazione tra Giulia e Carlo durante le vacanze passate insieme a Forte dei Marmi: "Spero di no, confido nella loro correttezza", ha risposto Damante. Che si è detto deluso dalla situazione, perché sperava di poter costruire una famiglia con la De Lellis: "Siamo andati a vivere nella casa di Milano, che avevo preso l’anno prima proprio perché è una casa grande, con tante stanze, una casa per una famiglia".

