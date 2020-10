Federica Pellegrini rivela a Selvaggia Lucarelli gli insulti peggiori ricevuti sul suo fisico: "Ci sto male, i vestiti scollati non li metto"

24 ottobre 2020 a

A ferire Federica Pellegrini sono gli insulti sul suo aspetto fisico. Lo confessa la stessa 32enne Divina, la più grande nuotatrice nella storia italiana e da qualche anno volto amatissimo anche in tv. "So che le mie spalle sono molto sviluppate, sono state a lungo una mia insicurezza - ammette in una intervista a Selvaggia Lucarelli sul Fatto quotidiano -. Leggere 'Sei un muratore', 'Sei un bell'uomo' non è bello, ma poi ti abitui, ti ricordi che con quelle spalle hai vinto delle medaglie". "Una volta - ricorda con orgoglio - ho risposto a uno di questi hater che quello che ho fatto nella vita lo devo al mio corpo e da quel momento c'è stato un click. Ho letto commenti che mi incoraggiavano, ho smesso di preoccuparmi. Però i vestiti scollati non li metto, ho ancora quell'insicurezza. Io fisicamente mi piaccio molto. E ogni anno che passa mi piaccio sempre di più".

