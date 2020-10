Eva Henger e Mercedesz, odio tra madre e figlia. "Mi dicevi cicciona, l'acne. Io fragile? Domandati perché"

Roberto Alessi 25 ottobre 2020 a

La madre Eva Henger dice che non le piace la figlia, non si parlano da un anno. Mercedesz Henger risponde: «Quando ero in carne mi assillava che ero cicciona, quando avevo l'acne mi assillava... ero abituata solo agli insulti. Se dice che sono fragile si domandasse perché... Smettila di criticarmi. Sono serenissima, felice... insinua anche che questo cambiamento l'ho fatto per piacere di più a Lucas Peracchi, il mio uomo, le ricordo che queste cose ha iniziato a dirle molto prima che mi mettessi con lui». Non ho parole.

