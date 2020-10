Barbara D'Urso, tubino nero in casa: "Scusate", la lavatrice la fa vestita così: il décolleté "esplode"

25 ottobre 2020 a

"Scusate ma devo fare la lavatrice". Per Barbara D'Urso anche l'ora del bucato è rigorosamente social, per la gioia dei suoi fan e followers. Una foto su Instagram ha regalato scorci privati decisamente sorprendenti: Carmelita, che si sta preparando al suo solito tour de force tra Domenica Live e Live Non è la D'Urso, si accascia sensuale e maliziosa accanto all'oblò della lavatrice.

Il look è tutto tranne che da casalinga disperata, perché cardigan russo sbuca un tubino nero da urlo con ricco e generosissimo décolleté. La D'Urso si scatena, tra sguardi languidi e sorrisi mediterranei, deliziando tutti contre scatti "variazione sul tema". L'effetto, inutile negarlo, è conturbante.

