Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi sbrocca: "Come una putt*** dopo averla pagata". Ora rischia grosso

27 ottobre 2020 a

a

a

"Mi hanno trattato come una pu**ana". Tommaso Zorzi ha accusato gli autori del Grande Fratello Vip - il programma di Alfonso Signorini su Canale 5 - di averlo letteralmente cacciato dal confessionale. L'influencer milanese si è sfogato con un'altra concorrente, Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta: "Per una volta che non mi espongo e che non dico la frecciatina che si può montare per farmi litigare in puntata, mi hanno trattato come una pu**ana dopo che la paghi”. Quindi, stando al suo racconto, gli autori lo avrebbero spinto a fare un commento su una determinata vicenda accaduta nella casa, ma Zorzi ha preferito non dire nulla per evitare polemiche con gli altri inquilini. "Mi hanno sbattuto fuori, mi hanno detto di uscire. A me dà fastidio”, ha raccontato. La delusione, insomma, è tanta: "Stiamo tutti lavorando e rispetto tutti. Io ho sempre fatto dei confessionali in cui mi sono esposto rispetto a situazioni particolari, perché io sono così di carattere”. Poi ha aggiunto che lui sa quando le sue frecciatine vengono usate per montare il filmato da trasmettere nel corso della diretta. Chissà se la vicenda passerà sotto traccia o se invece, nella prossima puntata, Alfonso Signorini deciderà di richiamare il concorrente. Non ci resta che aspettare.

Il compagno della madre prostituta che la pestava, Dayane Mello-choc: un racconto che lascia senza fiato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.