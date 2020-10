Uomini e donne, rissa tra Aurora Tropea e Valentina Autiero: "Fatti i caz*** tuoi", "Vattene via". Lacrime e fuga

28 ottobre 2020 a

a

a

Regolamento di conti a Uomini e Donne tra Aurora Tropea e Valentina Autiero, a suon di insulti, accuse e lacrime. Valentina critica Aurora per il suo comportamento con i cavalieri e la seconda reagisce violentemente rivelando che la Autiero avrebbe trascorso un weekend romantico insieme a Germano, pubblicando peraltro le foto su Instagram.



"Non si può più fare". Uomini e donne, la drastica decisione di Maria De Filippi: ribaltato un format storico

"Mi so stufata adesso parlo io - sbotta Aurora -. Ci stanno donne di serie A e donne di serie B. Non ci è permesso di fare determinate cose, però qualcuna qui e faccio i nomi, Valentina, postano le storie con i rispettivi compagni, mentre a noi è vietatissimo". Valentina, per l'imbarazzo e la rabbia, finisce in lacrime. E a quel punto è Aurora a venire "processata" dai presenti. Il cavaliere Amando Incarnato la accusa per il colpo basso: "Perché non ti fai i ca***i tuoi? Invece di andare a indagare sulla vita degli altri? Quanto è cattiva questa donna. Sei proprio cattiva!”. A quel punto le gridano "Vattene via!", e la Tropea lascia lo studio, furiosa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.