Elisabetta Canalis, “l'altra notte a Los Angeles”: scorda il reggiseno, le "grazie" escono dal vestito

29 ottobre 2020 a

a

a

Passano gli anni, ma Elisabetta Canalis rimane il sogno di tanti uomini in tutto il mondo. La 42enne showgirl sarda ancora si diletta a pubblicare qualche scatto provocante come ai tempi in cui faceva la modella, e fa decisamente bene perché nessuno più di lei può permetterselo. La Canalis ha ancora un fisico scolpito nella pietra e sa come far perdere la testa a chi la guarda, come testimoniano i quasi centomila “mi piace” ottenuti sotto al post di Instagram che comprende tre scatti a dir poco esplosivi. “Riguardo all’ultima notte a Los Angeles”, è la didascalia tradotta dall’inglese che accompagna le foto in cui Elisabetta è irresistibile con un vestitino arancione che indossa senza niente sotto. Non è infatti passato inosservato, per usare un eufemismo, il fatto che la Canalis abbia lasciato il reggiseno a casa, regalando così un décolleté esplosivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.