Michelle Hunziker linciata per questa foto, il dettaglio che scatena la vergogna

Nervi a fiori di pelle in tempo di pandemia. Ogni pretesto è buon per dar contro a qualcuno. Ne sa qualcosa Michelle Hunziker. La sua "colpa"? La foto che potete vedere qui sotto, che ha postato sul suo profilo Instagram. Ecco la meravigliosa Michelle insieme al cast di All Together Now. Tutti vicini, abbracciati. E così, ecco scattare il linciaggio: insulti, sdegno e rimproveri per non rispettare il distanziamento sociale al tempo della pandemia. Il tutto in barba al fatto che per poter partecipare alla trasmissione tutto il cast sia sottoposto a rigorosi e continui controlli e tamponi. No, per i "bastonatori" del web non ci si può mostrare vicini ad altre persone. Soprattutto se si è famosi e si dà il cattivo esempio. Date un'occhiata ai commenti piovuti in calce alla foto...

