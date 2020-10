Striscia la Notizia, il video incendiario della velina Shaila Gatta: mossa proibita col lato B e una spaccata pazzesca

31 ottobre 2020 a

Un video pazzesco, quello postata da Shaila Gatta sul suo profilo Instagram. La velina di Striscia la Notizia è assolutamente incontenibile. Ecco con vestitino da notte di seta. Ma a dormire non ci pensa nemmeno. "Come si ferma questa sirena?", chiede ai suoi followers. E la sirena, ovviamente, è lei. Dunque il video, da restarci secchi. Balla in modo scatenato, suadente, ammiccando dritto dritto in camera. Ma soprattutto Shaila Gatta si esibisce in un twerking ad altissimo tasso erotico, per non parlare delle spaccate a ripetizione che esegue restando in piedi. Scatenata e super-sexy, la velina è assolutamente irresistibile. Anche se non tutti i suoi follower gradiscono lo show (poveri loro).

