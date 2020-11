Salvo Veneziano squalificato dal GF Vip: "Io in un centro anti-violenza per le frasi sessiste e Oppini salvato"

Francesco Fredella 03 novembre 2020 a

Non fa sconti. Non usa mezzi termini. Parte all’attacco. L’ex gieffino Salvo Veneziano, per ben due edizioni nella casa più spiata d’Italia, asfalta Alfonso signorini. "Ha usato due pesi e due misure. Ha squalificato me, non ha squalificato Francesco Oppini. Io ho chiesto scusa come gli altri, ma sono stato linciato", tuona su RTL102.5 News in collegamento telefonico. "Secondo me dovrebbe andare via e lasciare la conduzione", dice. Poi Salvo racconta di aver ricevuto, in queste ore, decine di telefonate da amici ed ex concorrenti. Tra questi c’è anche Pasquale Laricchia, che finì lo scorso anno nel vortice delle polemiche. Lui e gli altri ex gieffini espiarono la pena in un centro anti-violenza per frasi sessiste pronunciate in onda, dopo un vero e proprio processo mediatico. Salvo è nero. "Sono arrabbiatissimo. Mia moglie mi ha difeso in tv, raccontando anni e anni di amore e rispetto. Perché non sono stato salvato? Oppini è diverso da me?", conclude.

