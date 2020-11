Federica Panicucci a Mattino 5 contro Elisabetta Gregoraci: "Anche lei però...". In difesa del "povero Pretelli"

06 novembre 2020 a

a

a

"Anche lei però...". Federica Panicucci a Mattino 5 picchia duro su Elisabetta Gregoraci, criticata per la poca trasparenza con cui sta trattando Pierpaolo Pretelli, il suo spasimante al GF Vip. Nella notte tra Elisabetta e l'ex velino di Striscia la notizia ci sarebbe stato l'ennesimo riavvicinamento, con coccole e carezze nel letto. E per questo la Panicucci ha sbottato in diretta. "Anche lei però… Scusa… Se è no deve essere no… Questo povero ragazzo… E tira e molla… Non capisco onestamente…".

“Quando ci ho provato con lei”. Amedeo Goria, terremoto sul GF Vip: la Gregoraci? “Competitors molto più…”, retroscena clamoroso

Il suo commentatore in studio, l'ex gieffino Fulvio Abbate, ha infierito: "Sei di una crudeltà assoluta a sottoporci a questo supplizio… Di che cosa stiamo parlando? Non è un’opera di Marcel Proust…". La Panucucci ha sorriso per poi tornare sulla coppia non coppia: "Lui è sotto un treno e non sa più come comportarsi con lei…".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.