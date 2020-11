Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta rivelano: "La stanza della De Blanck è zozza"

06 novembre 2020 a

"La stanza della De Blanck è zozza". La rivelazione arriva da due inquilini della casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. "Unto, formaggio, chiazze di Nutella, briciole, io mi sono avvicinato, c’è un brutto odore. Quella camera è zozza. Io non potrei dormire nemmeno due minuti là dentro”, ha raccontato l'influencer. Un vero e proprio porcile, dunque. Il racconto sembra anche confermare le voci sul fatto che la De Blanck si lavi poco. Voci confermate nelle ultime settimane da Serena Grandi e Andrea Cardella a Live Non è la D’Urso.

"Ragazzi è sporca, c’era del latte aperto, tazze di caffè, di tutto. Dirle di pulire? Ma cosa? Ditele voi qualcosa ‘Scusi Contessa dovremmo spostare la sua roba un attimo per pulire la stanza’”, ha continuato Zorzi, appoggiato dalla Ruta, che ha parlato di "tanfo" e non solo: "C’è di tutto, roba da mangiare, avanzi, è qualcosa di assurdo. Ho preso la cannella bollita, perché non riuscivo a stare lì dentro”.

