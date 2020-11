Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, il bacio a Ballando con le stelle. Clamoroso imbarazzo in diretta

08 novembre 2020 a

a

a

Il primo bacio tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro? Solo una questione di tempo. Ad ammetterlo, con un lapsus significativo, è la stessa ex conduttrice della Prova del cuoco in diretta a Ballando con le stelle. Costretta a lasciare il programma di Milly Carlucci per un infortunio alla caviglia, la bella Elisa continua comunque a far parlare i telespettatori e i rotocalchi per la sua amicizia particolare con il partner e ballerino. Le voci si rincorrono da settimane, ed è la signora Rossella del pubblico a metterla sotto torchio: "Molti si chiedono se questo primo bacio c’è stato, non c’è stato…". Risposta simpatica e un po' imbarazzata della Isoardi: "Non c’è stato il tempo!". Come dire, basta pazientare. E volare con la fantasia.

"Ho un problema con lei". Elisa Isoardi? Non per tutti: la confessione privatissima del suo compagno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.