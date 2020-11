Angela di Mondello, il Coviddi diventa un tormentone: debutta nel mondo della musica

Francesco Fredella 09 novembre 2020 a

E tutto diventa una canzone. Vi ricordate la frase: “Non ce n’è Covid?”. La signora Angela di Mondello - come è stata ribattezzata dopo un’intervista causale in uno dei programmi della d’Urso - è diventata famosa. Un fenomeno virale senza precedenti con migliaia di follower al seguito. E ora Angela Chianello sta girando il videoclip della sua prima canzone. Sui social il suo nome è in tendenza: in altri termini vola fortissimo. Tutto questo, per i più scettici, resta ancora un fenomeno inspiegabile. Invece sempre uno dei miracoli digitali della Rete: una donna sconosciuta fino a pochi mesi fa dopo una frase scale le classifiche e va in tendenza. Un miracolo targato d’Urso, che l’ha scoperta, ospitata al Live, ed ha raccontato la sua storia. Che nasconde un capitolo dolorosissimo del passato (legato alla morte di suo figlio). Ora Angela di Mondello mette palla al centro e si gode un bagno di popolarità. C’è chi già pensa di poterla vedere in pole position al Grande Fratello. Chissà.

