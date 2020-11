Angela da Mondello, il video "negazionista" di "Non ce n'è Coviddi? Finisce in disgrazia, si muove la questura

09 novembre 2020 a

Angela da Mondello è finita in commissariato. La signora, casalinga palermitana nota per il tormentone estivo 'non ce n'è Coviddi', ha girato un videoclip per l'uscita della sua prima canzone. Nel video, Angela Chianello indossa un abito di pailettes dorate, balla sulla spiaggia e canta "Non ce n'è, non ce n'è, non c'è niente". E ancora "buongiorno da Mondello". Ad accompagnarla un gruppo di giovani, tutti vicini e senza mascherina. Ecco perché - come riporta l'Adnkronos - è stata convocata in commissariato e sentita dal vicequestore aggiunto Manfredi Borsellino. Insieme a lei, è stato sentito anche il suo agente. Secondo TgCom24, per lui e per la donna sarebbe scattata una sanzione amministrativa. Il primo singolo della signora da Mondello uscirà il 10 novembre, ma le critiche non mancano. Molti, infatti, accusano la donna di speculare sulla malattia.

Angela di Mondello, il Coviddi diventa un tormentone: debutta nel mondo della musica

