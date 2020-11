Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e il diktat agli autori: "Non li voglio più vedere". Il sospetto: fuori dalla casa sta finendo in disgrazia?

11 novembre 2020 a

Una richiesta particolare quella che Elisabetta Gregoraci ha fatto agli autori del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Secondo quanto rilancia Giornalettismo, infatti, la showgirl avrebbe chiesto esplicitamente di non voler più vedere aerei che sorvolano sulla casa con dediche d’amore. Il sospetto è che la concorrente del reality abbia paura di un eventuale reazione di Stefano Colletti, l'imprenditore con cui avrebbe una storia fuori dalla casa. Sempre lo stesso portale, poi, fa notare una strana coincidenza sui social. Nei giorni scorsi lo staff che gestisce l'account Instagram della Gregoraci ha pubblicato una foto con l'hashtag #sundaymood. Curioso il fatto che poco dopo Colletti abbia pubblicato un'altra foto con lo stesso hashtag e soprattutto taggando una donna misteriosa, che pare faccia l'insegnante. Anche in questo caso le domande sono tante. Il dubbio, infatti, è che con questo gesto l'imprenditore abbia voluto mandare un chiaro segnale alla showgirl per il flirt con Pierpaolo Pretelli.

